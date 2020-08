La Federació Espanyola de Hockey busca un protocol únic per a tots els esports

Hockey

12.08.2020 | 16:16

Avui dimecres, la Federació Espanyola de Hockey ha emès un comunicat en el qual destaca que està treballant de manera "intensa i conjunta amb les nou federacions d'esports d'equip" així com amb el Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de Deportes i el Govern d'Espanya per a disposar d'un protocol únic d'actuació per a totes les competicions. Volen que aquest protocol ofereixi una cobertura esportiva, sanitària i jurídica a l'inici de les competicions tant nacionals com autonòmiques, un inici per al qual no hi ha encara data davant la pandèmia de la covid-19.

Des de la Federació que presideix el barceloní Santi Deó, es reclama ajuda urgent i eficaç per a "minimitzar els riscos i fixar unes condicions mínimes comunes que tots haguem de complir". Descarten qualsevol mena "d'iniciatives individuals més o menys afortunades o voluntarioses" i volen tenir unes directrius clares i definides", consensuades amb els poders públics. La Federació entén que les mesures de control de la pandèmia com els controls de PCR, serològics o similars generalitzats "són totalment inassumibles per part de les federacions i dels clubs" i demanen trobar mecanismes d'autoresponsabilitat i d'assumpció de risc per part dels participants.

La RFEH tanca el seu comunicat expressant el seu compromís a treballar de la mà amb la resta de federacions, a adoptar decisions de manera homogènia i a unificar esforços per mitjà del COE. Reclamen també l'ajuda del CSD i els Ministeris d'Esport i Salut per a "definir el model d'actuació segur des d'un punt de vista sanitari i jurídic".