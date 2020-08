El Terrassa FC consulta a la Federació Catalana per una possible vacant a Segona "B"

Futbol. Tercera Divisió

11.08.2020 | 16:23

El president del Terrassa FC, Jordi Cuesta, ha consultat a la Federació Catalana de Futbol la possibilitat d'obtenir alguna de les dues places que hi ha lliures encara per poder jugar la temporada vinent a la Segona Divisió "B". "Ens han dit que ho tenim complicat, però ens mantenim a l'expectativa. En el "play off" nosaltres no vam perdre cap partit. En vam guanyar un i vam empatar l'altre. Enteníem que si hi havia alguna plaça lliure, podríem optar-hi. Encara no descartem res", ha comentat Cuesta aquest dimarts.

La Real Federación Española de Fútbol va anunciar ahir l'ascens dels quatre equips que no van poder disputar a causa de la covid-19 els seus partits del "play off" d'ascens a la Segona "B". Es tracta de Lealtad, Alcoyano, Marino i Linares Deportivo. La decisió l'ha pres la comissió gestora de la RFEF. "Davant de l'impossibilitat de trobar dates per a disputar els partits programats i per un principi de prudència sanitària davant dels rebrots de les darreres dates", assenyala el comunicat.