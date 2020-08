A Riqui Puig només li falta debutar a la Champions

Futbol

11.08.2020 | 14:24

Un any i vuit mesos després del seu debut amb el primer equip del FC Barcelona a la Copa del Rei i un any i quatre mesos més tard del seu primer partit a la Lliga, Riqui Puig (Matadepera, 1999) encara no ha debutat a la Lliga de Campions, tot i que ha estat a punt de passar en diferents ocasions. Per exemple, en la recent eliminatòria de vuitens de final contra el Nàpols. En el partit d'anada a l'estadi de San Paolo el matadeperenc va ser convocat, però Quique Setién no li va donar ni un sol minut. El mateix va passar a la tornada, disputada el passat dissabte, quan el tècnic càntabre tan sols va comptar amb tretze dels efectius de la primera plantilla.

Setién, que només va realitzar dos dels cinc canvis dels que disposava, va preferir fer debutar a la Champions a Monchu, qui encara no havia disputat cap minut amb el primer equip, abans que a Riqui.

Tampoc Ernesto Valverde li va donar minuts en l'últim partit de la fase de grups, jugat contra l'Inter de Milà al Giuseppe Meazza i amb un Barça ja classificat per a vuitens de final com a primer de grup. Mentre Riqui presenciava el partit des de la grada (va ser l'únic jugador convocat que no es va vestir de curt), aquella nit van jugar altres futbolistes poc habituals com Neto, Todibo, Wagué, Aleñá i Carles Pérez.

El primer partit de Riqui Puig amb el primer equip va ser el 5 de desembre de 2018, quan va disputar 35 minuts en el triomf blaugrana per 4 a 1 a la tornada dels setzens de la Copa del Rei contra la Cultural Leonesa.

El debut a la Lliga va arribar quatre mesos més tard. Concretament, el 13 d'abril de 2019. Aquell dia, Riqui va ser titular en el 0 a 0 contra l'Osca a El Alcoraz en un partit en què Valverde, amb un Barcelona amb la Lliga pràcticament sentenciada, va donar minuts als suplents perquè els habituals arribessin descansats al partit de tornada dels quarts de final de la Champions contra el Manchester United.

Fins ara, el migcampista matadeperenc ha disputat un total de 770 minuts entre Lliga i Copa del Rei, en què ha donat tres assistències i encara no s'ha estrenat com a golejador. La majoria d'ells els va acumular en el tram de partits de Lliga disputat després de l'aturada pel coronavirus, quan va participar en 9 dels 11 partits jugats pel Barcelona i es va guanyar la confiança de Setién. De fet, igual que Ansu Fati, no va participar en la promoció d'ascens a Segona Divisió "A" amb el filial perquè així ho va voler l'entrenador del primer equip amb l'argument que comptava amb ells per a la Champions League i volia evitar possibles lesions. El davanter tampoc no va disposar de minuts contra el Nàpols.

Aquest divendres, a Lisboa, en els quarts de final contra el Bayern de Munic, Riqui Puig tindrà una nova oportunitat per debutar en la màxima competició continental. Tot i que, excepte sorpresa, tampoc no formarà part de l'onze titular.