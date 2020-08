Dani Olmo s'adhereix a la iniciativa solidària "Common Goal"

Futbol

11.08.2020 | 16:00

El davanter egarenc del Leipzig Dani Olmo s'ha convertit aquest dimarts en el membre número 160 de "Common Goal". Es tracta d'una empresa sense ànim de lucre que permet que els futbolistes donin com a mínim un 1% dels seus sous a iniciatives i organitzacions que utilitzen l'esport com a eina d'integració social. "Vaig tenir molt clar que volia pertànyer a aquesta comunitat. Vull formar part d'un moviment que té com a objectiu transformar la indústria del futbol i maximitzar la seva contribució en el món", expressava el terrassenc en el comunicat on s'ha anunciat que Olmo en seria membre.

Olmo ha aprofitat que dijous s'enfrontarà amb el Leipzig a l'Atlético de Madrid a Lisboa en els quarts de final de la Champions League per tal de visibilitzar aquesta iniciativa solidària. "A través de Common Goal donaré suport a un projecte de la ONG croata Cross Cultures Projects Association, que porta molt de temps treballant als Balcans, on encara es pateixen les conseqüències de la guerra", afegeix Olmo.

El primer futbolista espanyol que es va sumar al projecte de "Common Goal" va ser el migcampista del Manchester United Juan Mata, l'agost de l'any 2017. Fa uns dies s'hi va afegir el davanter argentí de la Juventus Paulo Dybala. Després de tres anys, són ja 160 els jugadors i més de dos milions d'euros els diners recaptats.