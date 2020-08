El japonès Akito renova amb el Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

El Terrassa FC renova per una temporada més a l'extrem japonès Akito Mukai, de 21 anys. L'extrem, que es va incorporar al Terrassa l'1 de febrer d'aquest any provinent del Vissel Kobe d'Andrés Iniesta, continuarà una campanya més sota les ordres de Xevi Molist. Sense minuts a la lliga per culpa de la suspensió que el campionat va patir arrel de la crisi de la covid-19, Akito va jugar 12 minuts durant la final de 'play off' d'ascens a la Segona Divisió B que el Terrassa va disputar al Municipal de Badalona davant de l'Hospitalet.

La continuïtat d'Akio se suma a les renovacions del porter i capità Ortega, dels migcampistes Àlex Fernández i Galeano i els davanters Albert López, Kilian i Jaume; als fitxatges del central Casti, el lateral esquerre egarenc Marc i el lateral dret terrassenc Luna i a la incorporació de Xavi Betrán, ara amb fitxa de porter del primer equip.