La Federació Espanyola demana un pla avalat per les autoritats per començar les competicions

Futbol

10.08.2020 | 16:44

Diversos mitjans van especular durant el cap de setmana que les competicions de futbol de Segona Divisió "B" en avall no començarien fins al gener o al març de l'any vinent. Aquest dilluns, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sortit al pas d'aquestes especulacions i ha assenyalat en un comunicat que és "completament fals que la RFEF hagi proposat retardar l'inici de les competicions esportives fins al gener o més endavant". El que demana la Federació, que s'ha reunit aquest dilluns amb les diferents territorials, és un pla avalat pels poders públics per tal de poder iniciar amb garanties les competicions.

A la reunió amb les federacions territorials s'ha acordat per unanimitat "treballar amb l'objectiu nenessari de que es concreti amb les autoritats esportives i sanitàries de cada Comunitat Autònoma quins són els requisits essencials i mínims per poder començar com més aviat millor les competicions que competeix organitzar a les federacions territorials". La Federació no parla de dates. Vol que la temporada vinent pugui començar quan abans millor, però destaca que la seguretat sanitària és, ara per ara, la prioritat. El què s'i ha deixat clar és que s'anunciarà l'inici de les competicions 30 dies abans. És a dir, en el cas de la Tercera Divisió (on competeixen Terrassa FC i San Cristóbal) no es començarà la lliga, en cap cas, fins al cap de setmana del 12 i 13 de setembre com a molt d'hora. Cal recordar, en aquest sentit, que el Terrassa FC tenia previst començar la seva pretemporada el dilluns 17 o el dilluns 24 d'agost. No serà així.

El conjunt de federacions esportives espanyoles d'esports d'equip s'han reunit recentment amb el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i han sol·licitat una reunió urgent amb les autoritats competents per tal de conèixer el marc de garanties sanitàries i jurídiques que cal aplicar i exigir als participants en les competicions d'àmbit estatal. Entre els esports afectats hi ha el futbol, el futbol sala, el bàsquet, l'handbol, la natació i el hockey. En aquest darrer cas, la Federació Espanyola té fixada la data del 20 de setembre per iniciar la temporada 2020-2021. Com en la resta de casos, tot segueix a l'aire esperant com evoluciona la pandèmia de la covid-19.