El capità Ortega defensarà per cinquena temporada la porteria terrassista

Futbol. Tercera Divisió

07.08.2020 | 16:20

Tal com s'esperava, el Terrassa FC i el porter de 28 anys Jose Ortega, capità de la plantilla, han tancat un acord de renovació de cara a la temporada vinent, que serà la cinquena del futbolista terrassenc. Ortega, que ha estat el porter menys golejat del grup, encadenarà cinc temporades seguides defensant la porteria del primer equip del Terrassa. Tenint en compte els seus anys al futbol base acumula ja deu temporades al club. Entre 2012 i 2015 ja va formar part del primer equip. Va jugar cedit dues temporades: la 2011-2012 al Júnior de Sant Cugat i la 2015-2016 al Granollers. Considerat un dels millors porters de la categoria, Ortega no s'ha perdut ni un sol minut a la Lliga (2.340) i ha disputat també sencers els dos duels del "play off" disputat a Badalona. El club treballa ara a tancar les renovacions d'altres futbolistes fonamentals com el lateral esquerre Lucas Viña, el pivot Àlex Fernández i el golejador Sergi Arranz.