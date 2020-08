Futbol. Tercera Divisió

06.08.2020 | 22:10

El Terrassa FC ha tancat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta del lateral dret Joel Luna, un futbolista de 19 anys que prové de l'equip juvenil del Girona FC. Ocuparà la plaça d'Eric Ruiz, a qui el club no va renovar. Luna ha jugat les dues darreres temporades al juvenil del Girona. Va passar per les categories inferiors del Terrassa FC, club al qual ara torna, així com pel Jabac (2009-2016) i la Damm (2016-2018).