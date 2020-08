Xavi elogia Iker Casillas en la seva retirada

Futbol

05.08.2020 | 13:10

El terrassenc Xavi Hernández ha dedicat a través de les xarxes socials un emotiu missatge al seu amic Iker Casillas amb motiu del seu anunci de la retirada del futbol en actiu. L'actual entrenador de l'Al Sadd destaca les virtuts com a esportista i com a persona. Ha recordat el seu paper clau per posar pau en l'època de conflictes entre el Barça i el Real Madrid amb José Mourinho a la banqueta. Ambdós esportistes van ser reconeguts amb el Premi Príncep d'Astúries dels Esports.

"Iker, gràcies per aquests 23 anys en els quals hem estat companys, rivals, i sobretot, amics. Durant aquests anys he estat testimoni de com creixies com a professional i com a persona. Hem viscut junts victòries i derrotes", escriu Xavi Hernández, que adjunta diverses fotos al costat de Casillas amb la selecció, en clàssics i el dia que van recollir el Príncep d'Astúries. I afegeix: "Ens hem enfrontat i ens hem reconciliat. Malgrat que molts creguin que el futbol és el més important de les nostres vides, nosaltres sabem que no és així. Sabem que allò important són les persones, el respecte i la dignitat. I per això hem pogut solucionar junts qualsevol conflicte i forjar una amistat indestructible. Enhorabona per la teva brillant carrera, amic. El desitjo el millor en aquesta nova etapa de la teva vida. Gràcies, Iker", rebla.