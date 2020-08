Futbol. Tercera Divisió

03.08.2020 | 19:19

Tal com va informar el passat dia 8 de juny Diari de Terrassa, el defensor barceloní Sergio Castillo (28 anys) es va convertir ahir en el primer fitxatge del Terrassa FC per a la campanya 2020-2021. Castillo arriba a la plantilla de Xevi Molist procedent de l'UA Horta, on ha jugat les tres darreres temporades. El nou defensa central del Terrassa s'ha format com a futbolista, entre d'altres equips, al Masnou i al Sants.