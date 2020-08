Futbol. Tercera Divisió

03.08.2020 | 10:52

El lateral dret de 25 any Eric Ruiz ha deixat de formar part de la plantilla del Terrassa FC després d'un any a la plantilla. Va arribar procedent del Santfeliuenc. Ha jugat 1.414 minuts a la Lliga en 15 partits. Entre els dos partits del "play off" d'ascens ha acumulat 63 minuts.