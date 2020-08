L'Atlètic acollirà les dues "final four" pel títol els propers dies 1 i 2 de maig

Can Salas acollirà la "final four" de les lligues de hockey l'1 i el 2 de maig.

Can Salas acollirà la "final four" de les lligues de hockey l'1 i el 2 de maig. nebridi aróztegui

31.07.2020 | 19:54

La Federació Espanyola de Hockey ha decidit concedir a l'Atlètic Terrassa l'organització de les "final four" masculina i femenina de les Lligues de Divisió d'Honor de hockey de la temporada vinent. Aquesta fase final tindrrà lloc el primer cap de setmana del proper mes de maig. El dissabte dia 1 es disputaran els partits de semifinals i el diumenge 2 de maig les dues finals.

Enguany, només els quatre primers classificats optaran al títol de Lliga. La Federació ha decidit canviar el format de les darreres temporades, en què es disputaven uns quarts de final. Serà la segona vegada que el camp Josep Marquès organitzi la final de la Lliga. La primera va ser l'any 2017, quan l'equip masculí de l'Atlètic, entrenat llavors per Dani Martín, es va proclamar campió.

LA COPA, A VALÈNCIA

D'altra banda, la propera edició de la Copa del Rei i de la Reina es disputarà a València, concretament a les instal·lacions Verge del Carme de Beteró. Serà entre el divendres 11 i el diumenge 13 de desembre. Per segon any consecutiu, el torneig es trasllada desembre. La capital del Turia acull la doble competició per segona vegada. Ja ho va fer al març de 2018, on l'Egara es va endur la Copa del Rei i el Club de Campo la Copa de la Reina. Els partits de quarts de final es repartiran entre el camp de Beteró i el dels Tarongers, mentre que les semifinals i les finals se centralitzaran al de Beteró.