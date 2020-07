Futbol. Tercera Divisió

31.07.2020 | 16:58

Samuel Zapico (23 anys) no continuarà la temporada vinent com a porter del Terrassa FC. El porter suplent del Terrassa FC ha causat baixa a la plantilla després de tres temporades vinculat al club, la primera jugant al filial, a Segona Catalana. Amb la titularitat d'Ortega, Zapico no ha gaudit d'oportunitats de jugar. Es tracta de la primera baixa que fa oficial l'entitat de cara a la temporada vinent.