Els deu equips locals, repartits en dos grups

Futbol. Tercera Catalana

31.07.2020 | 17:20

La Federació Catalana de Futbol ha fet públic aquest divendres els calendaris de la Tercera Catalana per a la temporada vinent, que arrencarà el dia 4 d'octubre. Els deu conjunts locals han quedar repartits en dos grups. Al sisè hi ha Can Parellada, Juan XXIII, Les Fonts, Matadepera, San Lorenzo i San Cristóbal "B". A la primera jornada, el San Lorenzo rebrà al La Románica, el Matadepera al Llano el Juan XXIII al Planadeu - Roureda i el Can Parellada al Sant Quirze "B", mentre que el Les Fonts visitarà a la Peña Deportiva Pajaril i el San Cristóbal "B"al Marina - Can Gambús.

Pel que fa al grup setè, hi competiran CN Terrassa, Sant Pere Nord, Viladecavalls i Matadepera "B". El Viladecavalls s'estrenarà com a local rebent el Fruitosenc, mentre que els altres tres equips jugaran la primera jornada fora de casa: Estación CF - Matadepera "B", Cardona - CN Terrassa i Artés - Sant Pere Nord. En tots dos grups, la competició arribarà el 13 de juny. La categoria comptarà amb 18 grups de 18 equips cadascun.