Món Femení Terrassa i Can Parellada debutaran el 4 d'octubre

Futbol. Primera Catalana femenina

30.07.2020 | 16:21

La Federació Catalana de Futbol ha fet públic avui dijous els calendaris dels dos grups de la Primera Catalana femenina. Al grup primer hi jugaran el Món Femení Terrassa i el CD Can Parellada. La competició començarà el diumenge 4 d'octubre. A la primera jornada, els dos conjunts terrassencs s'estrenaran fora de casa. El Món Femení visitarà el Sitges i el Can Parellada el Pardinyes "B" de Lleida. La competició acabarà el 13 de juny de l'any 2021.

Els altres setze rivals del grup són els següents: Viladecans, Solsona, Fontsanta-Fatjó, Gimnàstic Manresa, Levante Las Planas "B", l'Hospitalet, Martorell, Mirasol, Pardinyes "B", Sitges, AEM "C", Ribes, Sallent, EE Guineueta, Sant Cugat Futbol "B" i AE Sant Vicenç.