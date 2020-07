La plantilla pren forma

> Tercera Divisió

Jordi Guillem

28.07.2020 | 19:28

Una vegada resolt el "play off" d'ascens, que ha deixat el Terrassa FC a la Tercera Divisió per onzena temporada consecutiva, el club treballa ja en la confecció de la plantilla de cara a la temporada vinent. Miquel Ezequiel, director esportiu de l'entitat, va començar ahir a reunir-se amb els futbolistes de la plantilla. Inicialment, la intenció del club és que segueixi el mateix bloc d'aquesta temporada, però amb lleugeres modificacions. Una vegada s'hagi resolt la situació contractual dels integrants de l'actual plantilla es començaran a buscar els reforços, que serien dos o tres, sempre en funció de les baixes que es produeixin.

A falta de confirmació oficial, hi ha cinc futbolistes que continuaran a l'equip. Es tracta del porter Ortega, el lateral esquerre Lucas Viña, els migcampistes Galeano i Àlex Fernández i el davanter Sergi Arranz, que al passat mercat d'hivern ja va rebutjar una oferta de l'Olot.

El club fa setmanes que s'està movent per tal de millorar la configuració de la plantilla. En aquest sentit, un dels homes que interessen i amb qui s'han produït ja contactes és el mitja punta del Sant Andreu Josu Rodríguez. Es tracta d'un expert davanter de 30 anys que ha jugat les tres darreres temporades al Sant Andreu. Ha fet 8 gols en els 23 partits que ha disputat, un total de 1.986 minuts. Una altra de les peces que interessen al Terrassa FC és el defensa central de l'Horta Sergio Castillo, de 28 anys. En el seu cas, s'espera que es faci oficial l'acord al qual el club va arribar fa unes setmanes amb el jugador. Durant el confinament, el club va donar la baixa al mitjapunta Domi, que acaba de fitxar pel Prat, equip de la Segona Divisió "B".

molist espera pocs canvis

La continuïtat de l'entrenador, Xevi Molist, està garantida, ja que se li va renovar el contracte. Té signats dos anys més (1+1). Pel que fa a la plantilla de la temporada vinent, l'entrenador del Terrassa FC, Xevi Molist, assenyala. "La temporada passada vam fer setze canvis, però enguany no serà així. La gran majoria de futbolistes es quedaran. Tenim una molt bona base i ja tenim molt de guanyat de cara a la temporada vinent".

Una altra de les notícies positives per al Terrassa FC és la més que probable continuïtat del davanter Sergi Arranz, que ha estat el màxim golejador de l'equip amb 16 dianes, la darrera en la final del "play off" davant del CE l'Hospitalet. "Estic molt content del treball que he fet tant jo com els meus companys durant aquesta temporada tan estranya. El club sap que la meva intenció és seguir al Terrassa. Tinc grans projectes i algun dia hauré de prendre una decisió, però porto el Terrassa molt endins. Ho he donat tot per a l'equip", assenyala Arranz.