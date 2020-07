Ciclisme Indoor

29.07.2020 | 15:27

Aquest any no se celebrarà la dotzena edició del tradicional Spinning Day, que havia de tenir lloc a la Plaça Vella el dissabte dia 3 d'octubre. A conseqüència de la pandèmia de la covid-19, el gimnàs Squash 4, organitzador d'aquest esdeveniment de ciclisme indoor, ha decidit cancel·lar l'edició d'aquest any. L'activitat, que serveix per a recaptar diners per a la malaltia de Sanfilippo, es reprendrà l'any 2021.