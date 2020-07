El somni de l'ascens va esdevenir un gran malson

Tot i la derrota i la decepció d'haver de continuar un any més a la Tercera Divisió, un bon grapat d'aficionats del Terrassa FC van anar a l'Estadi Olímpic per agrair l'esforç dels futbolistes.

LLUÍS CLOTET

Jordi Guillem

27.07.2020 | 19:42

Decepció, impotència, ràbia, pena, tristor, desencís i abatiment. Qualsevol d'aquests set mots serviria per a descriure l'estat d'ànim de la plantilla del Terrassa quan diumenge al vespre l'àrbitre Montoro Ferreiro va fer sonar el xiulet. Calia guanyar i els de Xevi Molist només van poder empatar. I ho van fer in extremis gràcies a una falta de Coro que Sergi Arranz va pentinar amb el cap. La diana neutralitzava la de Canario al minut 56 per part d'un CE l'Hospitalet que acabaria pujant a la Segona Divisió "B" en detriment del Terrassa FC.

Els de Xevi Molist es van quedar sense premi. Han fet un gran "play off", batent l'Europa i plantant cara als riberencs, però el futbol va tornar a ser cruel amb ells i la temporada vinent estrenaran la seva onzena temporada consecutiva a Tercera Divisió. La decepció i el desànim eren més grans que als darrers "play off", ja que en aquesta promoció especial a causa del coronavirus n'hi havia prou amb dos partits per pujar. L'equip ho havia donat tot, però no n'hi va haver prou.

superioritat riberenca

El partit va començar amb vint minuts de retard perquè l'utiller del Terrassa va haver d'anar a buscar pantalons negres per als jugadors, ja que els del rival eren vermells.

Tot i que el Terrassa va sortir molt intens i pressionant, amb un Jaume Pascual molt actiu. Ben aviat, però, va ser l'Hospitalet qui va apoderar-se de la pilota. S'esperava que els de Jonathan Risueño practiquessin un futbol més especulatiu (els valia l'empat), però van anar a marcar. No ho van aconseguir, però van disposar d'oportunitats molt clares. Els egarencs van acabar agraint l'arribada del descans.

Als dotze minuts, un actiu Coro va realitzar un dels pocs xuts a porteria dels terrassistes. Poc després, Canario va assajar el gol olímpic sense èxit. El Terrassa intentava treure's de sobre la pressió, però l'Hospi insistia. Salinas va obligar Ortega a lluir-se al 23. Cristian Gómez i Canario movien perfectament el mig del camp i els de Molist no se sentien còmodes. Cristian Alfonso i Antonio van tenir dues opcions clares als minuts finals.

a un sol gol de pujar

El Terrassa va oferir una imatge millorada a la sortida de vestidors. Molist va moure peça i va situar Jaume Pascual a la banda i a Kevin al mig, prescindint d'Eric Ruiz. Els egarencs sabien que havien de marcar almenys un gol. I ho van buscar, però la solidesa del rival, molt còmode tant amb pilota com sense, els ho impedia. Quan l'Hospi més especulava, va marcar. Un gran xut de Canario des de la frontal va significar el 0 a 1. No tot estava perdut, però el cop va ser molt dur per als terrassistes, obligats llavors a fer dos gols si volien pujar.

Molist se la va haver de jugar a la desesperada. Va col·locar a Poves en lloc del pivot Galeano. El matx va embogir. El Terrassa intentava generar perill gràcies a les faltes laterals de Coro. Arranz va reclamar un penal al minut 75 i Akito va poder empatar també al 86 però es va atabalar. Al darrer segon, Sergi Arranz va empatar el partit. Quedaven els 7 minuts del temps afegit, que van acabar essent 9. El Terrassa ho va intentar fins a l'extenuació penjant pilotes a l'àrea. Els futbolistes ho van intentar de totes les maneres possibles, però el miracle no va arribar. I l'Hospi va pujar.

TERRASSA FC

Ortega, Eric Ruiz, Pelegrín, Carlos García, Lucas Viña, Galeano, Àlex Fernández, Jaume Pascual, Coro, Kilian i Sergi Arranz. Kevin va substituir a Eric Ruiz al minut 46; Poves a Galeano al minut 58; Genís a Jaume Pascual i Yayá a Kilian al 66; i Akito a Carlos García al 79.

CE L'HOSPITALET

Aliaga, Juste, Parera, Diego, Eudald, Cristian Alfonso, Canario, Cristian Gómez, Ton Ripoll, Antonio i Salinas. Bruno va substituir a Juste al minut 46; Cristian Alfonso a Genar i Martí Soler a Antonio al 54; Miquel Ripoll a Salinas al 84; i Reina a Ton Ripoll al 90.

Àrbitre. Bruno Montoro Ferreiro. Targetes grogues als jugadors del Terrassa FC Yayá, Sergi Arranz, Carlos García i Àlex Fernández i als de l'Hospitalet Antonio, Miquel Ripoll, Cristian Gómez, Bruno, Genar, Eudald, Canario i al seu entrenador, Jonathan Risueño.

Gols. 0-1, minut 56, Canario; 1-1, minut 90, Sergi Arranz.