Domi ha fitxat per l'AE Prat.

Futbol

28.07.2020 | 15:26

El davanter del Terrassa FC Domingo Berlanga "Domi" ha arribat a un acord amb l'AE Prat, de la Segona Divisió "B", de cara a la temporada vinent. Domi, de 25 anys d'edat, va arribar aquesta temporada al conjunt de Xevi Molist procedent de l'Horta, però no va donar el rendiment que s'esperava. A principis d'aquest mes va causar baixa al Terrassa i no ha participat en el "play off" d'ascens. Ha jugat 443 minuts i ha fet només un gol.