Jordi Cuesta, a l'esquerra, amb l'alcalde Jordi Ballart. alberto tallón Jordi Cuesta, a l'esquerra, amb l'alcalde Jordi Ballart.

Cuesta: "El projecte continua"

Jordi Guillem

27.07.2020 | 19:42

Un Jordi Cuesta visiblement trist i decebut va lamentar haver perdut l'oportunitat de pujar de categoria. "Marxem d'aquest "play off" sense perdre, amb una victòria i un empat. És injust, però les normes eren iguals per a tothom. L'empat no ens servia i això ens ha penalitzat. L'equip ho ha donat tot...