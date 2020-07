La Copa del Rei i de la Reina, de l'11 al 13 de desembre a València

Hockey

27.07.2020 | 15:24

La Federació Espanyola de Hockey ha decidit que la propera edició de la Copa del Rei i de la Reina de hockey es disputarà a València, concretament a les instal·lacions Verge del Carme de Beteró. Serà entre el divendres 11 i el diumenge 13 de desembre. Per segon any consecutiu, el torneig es trasllada al mes de desembre. La capital del Turia acull la doble competició per segona vegada. Ja ho va fer al març de 2018, on el Club Egara es va endur la Copa del Rei i el Club de Campo la Copa de la Reina. Els partits de quarts de final es repartiran entre el camp de Beteró i el dels Tarongers, mentre que les semifinals i les finals se centralitzaran al de Beteró.