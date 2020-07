Xavi, positiu per coronavirus

Xavi, positiu per coronavirus

Futbol

25.07.2020 | 11:48

El terrassenc Xavi Hernández, entrenador del conjunt de l'Al Sadd de Qatar, ha donat positiu per coronavirus i de forma preventiva no dirigirà l'equip en els pròxims compromisos. Xavi ho ha anunciat en les seves xarxes socials, on informa que fa uns dies va donar positiu en el darrer test fet als components de l'equip. "Afortunadament em trobo perfectament, però seguint el protocol, continuaré aïllat fins que ho hagi superat", explica. "Quan els serveis médics m'ho permetin, m'incorporaré a la meva rutina i feina diàries amb més ganes que mai." L'ex jugador del Terrassa David Prats, enmtrenador de l'equip fiial, serà qui dirigirà l'Al Sadd en els próxims partits.