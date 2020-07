El Terrassa es queda sense ascens

Futbol. "Play off" d'ascens a Segona Divisió "B"

Jordi Guillem

25.07.2020 | 22:33

No ha pogut ser. El Terrassa FC ha empatat a un gol a Badalona davant de l'Hospitalet i la temporada vinent seguirà per onzè any consecutiu a la Tercera Divisió. En una final cruel, els terrassistes s'han quedat a un sol gol de pujar. Havien de guanyar i han acabat empatant a un. Els riberencs han estat millors al primer temps, ben plantats i generant ocasions clares. Al descans, l'empat sense gols era el millor per als de Xevi Molist.

A la represa, els terrassistes han estat més agressius i insistents, però un gol de Canario al minut 56 ha donat mitja classificació a un Hospi que ha hagut d'acabar patint. Quedava temps i el Terrassa ho ha intentat, però la defensa de l'Hospitalet ha anat traient aigua del vaixell. Marcar dos gols semblava complicat, però al minut 90, Sergi Arranz ha rematat una falta picada per Coro i ha empatat. L'àrbitre ha descomptat 7 minuts que han acabat sent més. Els de Molist han penjat pilotes amb més cor que cap, però el porter Aliaga ha evitat que l'empat es desfés.

El futbol n'hi segueix devent una a un Terrassa FC que ho ha tingut a tocar.