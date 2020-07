Futbol. "Play off" d'ascens a Segona Divisió "B"

Jordi Guillem

25.07.2020 | 21:13

Superioritat de l'Hospitalet a la final. S'ha arribat al descans sense gols. El Terrassa FC té 45 minuts per davant per guanyar el partit i acabar pujant. El duel ha començat amb 20 minuts de joc retard, ja que l'utiller egarenc ha hagut d'anar a buscar uns pantalons que no fossin vermells.