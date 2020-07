A 90 minuts de tancar una travessa pel desert

Jordi Guillem

24.07.2020 | 20:14

A només noranta minuts de la glòria. En aquesta precisa situació es troba un Terrassa FC que es jugarà avui a partir de les vuit del vespre a l'Estadi Municipal de Badalona l'ascens de categoria. Després d'eliminar la setmana passada l'Europa en la ronda de semifinals, els homes que prepara Xevi Molist necessiten guanyar aquest vespre els riberencs per jugar la temporada vinent a la Segona Divisió "B", una categoria en la qual fa una dècada que no militen. La travessa pel desert pot acabar avui.

Jugadors, tècnics, directors, socis i aficionats terrassistes compten un a un els minuts que resten perquè la pilota comenci a rodar a Badalona en el que serà el darrer i més decisiu partit de la temporada. Fa més d'un any que Molist va posar en marxa el seu projecte, el cinquè de Jordi Cuesta a la presidència. L'objectiu era disputar el "play off". I s'ha aconseguit. Ara, el premi és a tocar. I no és un premi qualsevol. Està en joc ni més ni menys que la possibilitat de jugar a partir de la temporada vinent a la categoria de bronze del futbol espanyol.

l'espera es fa eterna

A la plantilla del Terrassa, l'espera fins avui a les vuit del vespre se li està fent eterna. "Estem amb moltíssimes ganes que comenci ja a rodar la pilota. Som conscients que ens juguem més d'un any de treball en un sol partit. Gestionar això no és gens senzill, però penso que tant el cos tècnic com els futbolistes ho estem portant prou bé. El primer pas ja està fet. Ara ens queda rematar la feina. Haurà estat la temporada més llarga de la història i esperem acabar-la de la millor manera possible", explicava ahir Xevi Molist, que va jugar cinc temporades al Terrassa FC com a davanter en dos períodes diferents (a Segona Divisió "A"i a Tercera), però mai no va viure cap ascens. "No vaig poder ajudar el club a pujar en la meva etapa com a jugador i espero fer-ho ara des de la banqueta. La gent està molt contenta i gairebé eufòrica, però també amb els peus a terra. Sabem que encara no hem fet res. Però som a la gran final i som plenament conscients de la gran responsabilitat que tenim al davant", comenta el preparador gironí.

Després d'eliminar l'Europa, l'equip es va entrenar dilluns i va tenir descans dimarts. Dimecres va treballar a l'escenari del partit, a Badalona, mentre que tant dijous com ahir va realitzar sengles sessions preparatòries a l'Estadi Olímpic.

"La feina ja està feta. Físicament, l'equip arriba molt fort a aquest tram final de la temporada. L'Hospitalet el coneixem molt i el tenim perfectament estudiat. Haurem de contrarestar el seu joc i intentar fer bé les nostres coses. Tenim molt clar com hem de jugar, tot i que ells ens poden jugar de moltes maneres. Tenen futbolistes de molta qualitat i la plantilla més completa i experimentada de la categoria. Nosaltres afrontarem el partit amb el mateix plantejament que davant de l'Europa. És cert que ens van tancar als primers minuts, però ben aviat vam poder tenir la pilota i fer el nostre joc", assenyala Molist.

L'entrenador del Terrassa entén que l'Hospitalet tampoc no sortirà a especular: "És cert que a ells els val l'empat i a nosaltres no, però aquesta no és una circumstància que em preocupi. Igual que davant de l'Europa sabíem que hauríem de marcar un gol si ens volíem classificar, en aquesta final passa el mateix. Sortirem amb aquesta mentalitat. Afrontarem el partit com si fos un més de la lliga i ens calgués sumar els tres punts", explica.

solidesa defensiva

Un dels aspectes que més convida a l'optimisme a l'entrenador del Terrassa FC és la solidesa defensiva que està mostrant l'equip. Davant de l'Europa els van llançar tretze córners i en van mig rematar només un. A la lliga, a més, Ortega és el porter menys golejat, amb només 19 gols en 27 partits. "Aquestes dades volen dir alguna cosa. Som un equip que practica un futbol atractiu però també sabem defensar i ser sòlids al darrera", destaca.

Si bé el Terrassa ha encaixat només 19 gols, els riberencs n'han encaixat 28. La diferència entre tots dos equips resideix en l'aspecte anotador. Si bé l'Hospi ha marcat 59 gols, el Terrassa n'ha fet 42. Sis punts han acabat separant els de Molist del líder del campionat.

FAVORITS

Les finals no tenen favorits. Si calgués buscar-ne algun, potser seria l'Hospitalet. No només per números sinó perquè és un equip clarament fabricat per pujar de categoria. En aquest sentit, Molist assenyala. "No tenim tanta obligació com l'Hospitalet de pujar de categoria. Nosaltres tenim més il·lusió. I moltes vegades, la il·lusió acaba guanyant a l'obligació. Volem pujar per nosaltres, pel club i també per la ciutat, que es mereix tenir un equip a la Segona Divisió "B".

En aquest sentit, Molist s'afegeix al discurs del seu president, Jordi Cuesta, que va manifestar en declaracions a aquest rotatiu que no pujar no seria cap fracàs. "Com diu el president, si no pugem estarem tristos i decebuts, però en cap cas haurà estat un fracàs. És important tenir una mirada llarga. Però ja que ho tenim tan a prop, intentarem donar una gran alegria als nostres", comenta un optimista Molist.

n Possible alineació. Ortega, Yayá, Pelegrín, Carlos, Lucas Viña, Àlex Fernández, Galeano, Jaume Pascual, Coro, Poves i Sergi Arranz.

n Àrbitre. Bruno Montoro Ferreiro.

n Horari. Avui, 20 hores, a Badalona.