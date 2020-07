Cuesta es veu a Segona "B"

Jordi Guillem

23.07.2020 | 19:27

No està sent una setmana tranquil·la per al president del Terrassa FC, Jordi Cuesta, que és ben conscient que demà al vespre el club es jugarà bona part del seu futur en el duel davant de l'Hospitalet que pot portar-lo de retorn a la Segona Divisió "B" una dècada després d'haver perdut la categoria. Cuesta descansa aquests dies a Cala Canyelles, entre Lloret i Tossa, però està al dia de tot el que succeeix dins de la plantilla. Es mostra molt optimista de cara a una final que és molt més que una final. "Ens trobem molt segurs d'aconseguir l'ascens. Veig a l'equip molt preparat, molt concentrat i també molt tranquil. Sabem que a Badalona ens ho jugarem tot a una carta. Tot i estar de vacances amb la família no paro de donar-li voltes al partit. Crec que es veuran pocs gols, però que nosaltres marcarem i acabarem pujant. També tinc bastant clar que ens tocarà patir. Res no serà senzill", assenyala Cuesta quan falten poc més de 24 hores per a la decisiva cita.

Al president del Terrassa, que va revonar el tècnic Xevi Molist per dues temporades més (1+1) durant el confinament, li va agradar molt la imatge oferta per l'equip en la semifinal de diumenge passat davant de l'Europa. "Vam saber competir molt bé. Hem demostrat durant la temporada que oferim un bon futbol, però a més penso que hem arribat molt bé a aquest "play off" en tots els aspectes. L'equip està mostrant una gran solidesa defensiva. I això ens convida a tots a l'optimisme i la tranquil·litat".

Amb relació al duel davant de l'Hospitalet, Cuesta assenyala: "Sortirem en tromba. A diferència de diumenge passat, l'empat no ens serveix. Sabem que hem de guanyar i ho farem. Futbolísticament, l'Hospitalet potser no sigui un rival tant vistós com d'altres. Es tancaran al darrere i aprofitaran el contracop. Haurem d'estar molt atents i molt precisos. Ens ho juguem tot a una carta", assenyala.

dues opcions

Tot i que encara no sap si l'equip estarà a Segona "B" o a Tercera la temporada vinent, Cuesta no entendria no pujar com un fracàs. "Ho tenim a tocar i al club tothom està molt il·lusionat. Però no aconseguir l'ascens no seria cap fracàs. Sí que seria una desil·lusió. Però el projecte que vam engegar fa cinc anys no depèn només d'un resultat. És un projecte molt més sòlid que tot això", comenta.

El president del club assegura que la columna vertebral de l'equip renovarà sigui quin sigui el resultat de demà. "Si pugem, farem quatre o cinc reforços i si ens quedem a Tercera seguirem tenint una de les millors plantilles de la categoria".