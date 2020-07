El Can Trias debutarà a la lliga rebent el Sant Quirze

Futbol. Segona Catalana

24.07.2020 | 16:28

El Can Trias debutarà a la Lliga 2020-2021 el diumenge dia 4 d'octubre rebent a les dotze del migdia al municipal de Can Trias el Sant Quirze. El primer desplaçament dels de Viladecavalls serà el cap de setmana següent a Berga. La primera fase d'aquest grup 4 "A" de la Segona Catalana acabarà el 14 de març amb un Can Trias - Joanenc. Els partits de l'equip a casa seran els diumenges a les dotze del migdia. A finals de març començarà la segona fase, en la qual els equips del grup de dalt lluitaran per l'ascens i els de baix per la permanència.