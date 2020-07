Albert Puig abandona el CN Terrassa

Natació

24.07.2020 | 22:32

El nedador olímpic Albert Puig ha decidit desvincular-se del CN Terrassa, el club on ha desenvolupat tota la seva carrera esportiva "Ha estat una decisió difícil, però tinc motius per a no continuar al club", ha assenyalat Puig a les xarxes socials. El nedador terrassenc portava 20 anys vinculat a l'entitat. Ha estat olímpic a Río 2016 i ha disputat dos Mundials absoluts amb la selecció espanyola, així com Europeus i múltiples competicions, obtenint rècords i medalles a totes les categories. L'internacional ha volgut agrair el suport de "companys, excompanys, entrenadors i socis".

Puig era el capità de l'equip de natació del CN Terrassa i el nedador en actiu més rellevant i reconegut de la història de l'entitat. Va ser escollit millor esportista de Terrassa. L'egarenc va patir una greu lesió al genoll fa un any i mig a Milà, circumstància que li ha impedit prendre part en les darreres competicions.