El Can Trias ja coneix els seus rivals al grup 4 "A" de Segona

Futbol. Segona Catalana

22.07.2020 | 19:10

La Federació Catalana de Futbol ha fet oficial aquest dimecres el nom dels equips que composen elsdiferents grups de Primera i Segona Catalana. En aquestes agrupacions, al grup 4 "A" dels dotze de la Segona Catalana hi figura l'UD Can Trias. El conjunt de Viladecavalls compartirà grup la temporada vinent amb els següents deu equips: Avià, Berga, Calaf, Castellar, Cerdanyola "B", Atlètic Gironella, Joanenc, Pirinaica, Sallent i Sant Quirze. Es disputarà una primera fase, mentre que a la segona es faran dos grups: els que lluitaran per l'ascens a la Primera Catalana i els que ho faran per la permanència.