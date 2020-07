Pol Parrilla deixa l'Atlètic i se'n va al Saint Germain francès

Hockey. Divisió d'Honor

21.07.2020 | 14:58

El central de l'Atlètic Terrassa Pol Parrilla, una de les peces fonamentals de l'equip, no continuarà la temporada vinent al conjunt de Can Salas. Parrilla, un dels habituals en el llançament de penal-córner, ha fitxat pel Saint Germain HC, un equip francès de la població de Saint Germain en Laye. La seva és una de les sis baixesz que ha patit enguany l'Atlètic, que ha donat ja la plantilla per tancada. El davanter Lluís Melé se n'ha anat a la lliga holandesa, on jugarà amb l'NMHC Nijmegen. Per la seva banda, el porter Xavi Galí, els defenses Marc Pujal i Oriol Peremiquel i el davanter i capità Dani Malgosa van anunciar ja la seva retirada del hockey de primer nivell.

Pel que fa a les incorporacions, l'Atlètic s'ha reforçat amb el davanter de la casa Nil Escudé, que havia jugat al Júnior i al FC Barcelona. Del Vallès han pujat el porter Joan Monzó, Pau Jover i el davanter Joan Dalmases. L'"staff" tècnic no patirà variacions. Xero Gasol segueix a la banqueta, ajudat per Roger Pablo i Inyaki Freixa. Marc Caparrós i Jan Castelló continuaran exercint de caps d'equip. Jaume Borràs serà l'entrenador de porters, Albert Fíguls el preparador físic i David Ferrer el càmera. El servei mèdic l'integraran Adrià Guerra i Abel Cifuentes (fisioterapeutes) i Bernat de Pablo serà el metge.