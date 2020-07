"Estem a la final i la gaudirem"

Jordi Guillem

20.07.2020 | 19:58

Xevi Molist va expressar en sala de premsa la seva alegria per haver donat el primer pas cap a l'ascens. "Necessitàvem marcar. Ho he repetit tota la setmana. L'Europa ha fet un molt bon partit i ha tingut opcions. Igual que nosaltres. Ha estat una semifinal disputadíssima. Els jugadors s'han deixat la vida al camp. Han acabat fosos. No podien ni celebrar-ho", assenyalava un Xevi Molist visiblement satisfet.

La recepta de Molist per assolir l'ascens és senzilla: "Ens queda descansar bé i preparar la final a consciència. Estem a 90 minuts de poder dur el Terrassa un altre cop a Segona "B", assenyalava el tècnic.

En relació al partit, va dir: "No hem començat massa bé. En els primers minuts hem tingut una mica d'ansietat. Ens ha faltat pausa, però l'hem recuperat. A la primera part, els dos equips hem estat més elèctrics", comentava.

El tècnic de l'Europa, David Vilajoana, havia explicat abans que els seus li havien donat un bany al Terrassa tot i la derrota. Molist responia així: "Parlar de bany no em sembla el més normal. El més important és que nosaltres estem a la final, que la gaudirem i intentarem guanyar-la. Ells han tingut ocasions, però nosaltres també. Podíem haver tancat el partit perfectament a la contra. Ha estat un partit de tu a tu", va dir. Tot i no haver fet cap duel amistós de preparació, Molist estava confiat de passar l'eliminatòria. "L'Europa és un rival que sempre t'exigeix molt. Ja ho sabíem. I crec que hem arribat molt bé físicament. Seguim treballant com tot l'any. Hem de seguir. No ens podem aturar aquí", va reblar.

NOMÉS VAL GUANYAR

Recorda Molist que dissabte només els valdrà guanyar. "Sabem que hem d'anar a marcar un gol i defensar bé. L'Hospitalet té una plantilla molt àmplia i ens generarà molts problemes. Sortirem a fer-ho el millor possible i si tenim una mica de sort, la temporada vinent estarem a Segona "B", No hi ha més", assegurava el preparador gironí.