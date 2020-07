Amb L'Hospitalet només val guanyar

21.07.2020 | 13:46

El CE L'Hospitalet i el Terrassa FC han fet bons els pronòstics, almenys aquells que dictava la classificació del grup, i s'enfrontaran aquest dissabte a les vuit del vespre, també a porta tancada, en la gran final del "play off" d'ascens a la Segona Divisió "B". El duel serà completament diferent dels dos de semifinals. L'Hospitalet i Sant Andreu van empatar a zero en la primera semifinal en un duel no massa lluït, tot el contrari del que va ser la segona semifinal entre Terrassa i Europa, que va ser trepidant i amb moments d'intensitat i molt bon futbol. Tot i que va acabar guanyant, el Terrassa en tenia prou amb empatar davant el conjunt escapolat. Aquesta circumstància li donava cert avantatge, un fet que va ser criticat en roda premsa tant per l'entrenador de l'Europa David Vilajoana com per al capità Àlex Cano. "És cert que les regles eren les mateixes per a tots, però no entenc que es premiï d'aquesta manera un equip que ha quedat segon per damunt del què ha estat tercer, quan en els anys anteriors el segon, el tercer i el quart havien de superar tres eliminatòries per pujar a Segona "B". Més enllà que haguem perdut, no em sembla just", assenyalava Àlex Cano després del partit. També es va extendre en aquesta circumstància el tècnic del conjunt del barri de Gràcia, que va considerar que el seu equip li havia donat "un bany" al Terrassa però que li havia faltat "aprofitar les ocasions". Vilajoana va comentar: "No entenc com en els "play off" d'ascens a Segona "A" sí que es juga pròrroga i penals si cal. La Tercera depèn també de la Federació Espanyola".