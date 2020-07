Xevi Molist: "Els jugadors s'han deixat la vida"

19.07.2020 | 23:27

L'entrenador del Terrassa FC ha dit que la clau estava en marcar. "Necessitàvem marcar, l'Europa és un molt bon equip que et pot fer un gol en qualsevol moment i han fet un bon partit han tingut les seves opcions, però nosaltres també". Molist ha dit que el partit ha estat molt complicat "disputadíssim; els jugadors s'han deixat la vida i finalment hem pogut fer el primer pas". El tècnic pensa ja en el partit de la setmana que ve "Hem de descansar bé i preparar a consciència i mentalitzar-nos que estem a noranta minuts de tornar Segona B".

Molist ha destacat l'inici del partit de l'Europa quan "ens han generat en els primers set minuts diversos córners i centres perillosos, però de mica en mica ens hem assentat en el camp. L'Europa és l'equip que més gols ha fet a la lliga i crec que hem estat molt bé en defensa. No negaré que hem tingut algun ensurt, però al final tot ha sortit bé"

Les jugades d'estratègia han estat clau en aquest partit: "havíem preparat tres jugades d'estratègia. Tenim la sort de tenir un jugador com Coro que és excepcional i una d'elles ha sortit bé".

Sobre les declaracions de representants de l'Europa que deien que havien estat molt superiors al Terrassa i que els hi havia donat un bany de joc ha dit: "Cada un fa el seu partit. Nosaltres també sabem defensar i tot i passar a jugar amb cinc defenses hem gaudit de diverses oportunitats per resoldre el marcador amb més comoditat".