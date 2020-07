Arranz situa el Terrassa més a prop de l'ascens

Futbol. "Play off" d'ascens a Segona Divisió "B"

Jordi Guillem

19.07.2020 | 22:09

El primer pas ja està fet. El Terrassa FC s'ha imposat per 1 a 0 al CE Europa en la segona semifinal del "play off" d'ascens a la Segona Divisió "B" disputada a Badalona. N'hi ha hagut prou amb un gol del "pitxixi" de l'equip, Sergi Arranz, al minut 48, just iniciada la segona meitat. El dissabte 25 a les vuit del vespre, els de Xevi Molist hauran de batre l'Hospitalet (que dissabte va empatar sense gols amb el Sant Andreu), també al Municipal de Badalona, per assolir un ascens que fa una dècada que espera.

Els terrassistes han fet un partit molt complet, amb un Ortega espectacular sota pals. En un duel elèctric, vibrant i a voltes d'anada i tornada, l'Europa, molt intens a la primera meitat, ha perdonat en els metres finals. El Terrassa ha fet el gol que necessitava, un gol que obligava els graciencs a fer-ne dos. La sòlida actitut dels de Molist deixa el Terrassa a només 90 minuts del somni.