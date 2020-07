L'Atlètic suspèn l'acte de cloenda de la temporada per la pandèmia

Entitats

17.07.2020 | 19:32

L'Atlètic Terrassa ha pres la decisió de suspendre l'acte de cloenda de la temporada que s'havia de realitzar aquest divendres. Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries de la Generalitat publicades en les darreres hores "i per responsabilitat", el club de Can Salas ha decidit ajornar la celebració fins al mes de setembre, si llavors la situació està ja més normalitzada. L'acte d'avui hagués estat el primer del nou mandat de Josep Maria Biosca com a president de l'Atlètic.