Hissada la bandera del Terrassa FC a l'Ajuntament

Futbol. Tercera Divisió

17.07.2020 | 15:46

La bandera del Terrassa FC està hissada a l'edifici consistorial. Avui divendres, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno, portaveus dels grups municipals, membres de la Corporació, i del vicepresident del Terrassa FC, Antonio García; ha participat a la hissada de la bandera del Terrassa FC al màstil situat a un lateral de la façana de l'edifici consistorial, al Raval de Montserrat. Hi van assistir també l'entrenador Xevi Molist i el jugador Àlex Fernández, entre d'altres. El motiu de l'acte és la celebració a partir de diumenge a l'Estadi Municipal de Badalona del "play of" dl'ascens a la Segona Divisió "B" com a símbol de suport de la ciutat a l'equip i en resposta a la petició del Terrassa FC.