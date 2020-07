El Terrassa només ha guanyat l'Europa dues vegades a la darrera dècada

16.07.2020 | 04:00

Fa deu temporades que Terrassa FC i CE Europa coincideixen a la Tercera Divisió. Els vint partits de Lliga que han disputat des de la temporada 2010-2011, la primera de les deu que els terrassistes han passat en aquesta categoria, mostren un balanç no massa esperançador per a l'equip. Els egarencs només han estat capaços de guanyar dos d'aquests partits. Nou han acabat amb empat i els nou restants amb victòria gracienca. Com que al Terrassa li val l'empat diumenge a Badalona, 11 dels 20 resultats el classificarien per a la final. Els dos triomfs del Terrassa als barcelonins han arribat a l'Olímpic i per la mínima: 1-0 en l'exercici 13-14 i 2-1 aquesta mateixa temporada.