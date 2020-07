Jesús Requena, nou entrenador i director esportiu del CV Terrassa

Voleibol

16.07.2020 | 13:19

El Club Voleibol Terrassa es troba en plena planificació de cara a la temporada 2020-2021, en la qual el club comptarà amb vuit equips: infantil femení, cadet femení, juvenils femenins "A" i "B", cadet masculí i juvenil masculí, a banda dels dos conjunts séniors masculí i femení. El CV Terrassa ha fitxat Jesús Requena com a director esportiu i entrenador del primer equip masculí. L'acord és per a les dues temporades vinents. Requena intentarà aconseguir l'ascens del CV Terrassa masculí a la màxima categoria catalana i també s'encarregarà de consolidar les línies masculines i femenines de l'entitat, que ben aviat celebrarà el seu vuitè aniversari.



El terrassenc posseeix una àmplia experiència com a jugador i com a tècnic en diferents clubs catalans. Es va retirar fa dues temporades al CV Rubí. Les temporades 2016-2017 i 2017-2018 va jugar al CV Terrassa i en la primera va aconseguir l'ascens a Primera Catalana. Anteriorment havia jugat a l'AE Carles Vallbona, Martorell i l'Ametlla. Com a tècnic ha desenvolupat la pràctica totalitat de la seva carrera al CV Rubí, tot i que la passada temporada va dirigir l'aleví masculí del FC Barcelona i el sénior femení del CN Sabadell.