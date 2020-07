El Can Trias ja coneix el sistema de competició de Segona Catalana

Futbol. Segona Catalana

16.07.2020 | 19:35

La Federació Catalana de Futbol ha aprovat aquest dijous els plans de competició del futbol i futbol sala per a la temporada 2020-2021. La principal novetat resideix en el futbol amateur masculí amb la creació de subgrups a Primera i Segona Catalana (on milita el Can Trias), per reduir el nombre de jornades després de l'ampliació de la xifra d'equips participants. L'inici de la Lliga està previst per al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. Hi haurà dues fases diferenciades de competició: una primera de lliga regular, amb subgrups distribuïts per proximitat geogràfica, i una segona per l'ascens o bé per la permanència, amb sistema cremallera, en funció de la classificació obtinguda en la primera fase. En tots els casos, els equips iniciaran la segona fase sense acumular els punts obtinguts en la primera fase.

La Segona Catalana estarà formada per sis grups de 126 equips. El Can Trias militarà en un dels tres grups de la província de Barcelona, que seran de 22 equips. Es dividiran en dos subgrups d'onze equips, amb una primera fase de dues voltes. Del primer al tercer classificat passaran al subgrup d'ascens, mentre que del quart a l'onzè ho faran als quatre subgrups de permanència, amb competició a dues voltes.

Pel que fa a la Tercera Catalana, es mantindrà el format de competició de la temporada passada, amb la incorporació d'un nou grup a la província de Barcelona. La categoria estarà conformada per 324 equips, dividits en divuit grups de divuit equips cadascun. Els conjunts locals estaran en dos dels deu grups de la província de Barcelona.

La Quarta Catalana també continuarà amb el mateix format, i tenint en compte que les inscripcions encara es troben obertes, s'efectua una previsió de vint-i-tres grups, setze dels quals pertanyen a la província de Barcelona, on estaran enquadrats els conjunts terrassencs.