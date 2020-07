Josep Maria Biosca, reelegit president de l'Atlètic

Entitats

15.07.2020 | 15:29

Josep Maria Biosca, actual president de l'Atlètic Terrassa Hockey Club, ha estat l'únic candidat que ha concorregut a les eleccions a la presidència de l'entitat de Can Salas i el dijous serà reelegit en el càrrec per als quatre anys vinents. Biosca porta ja catorze anys com a màxim responsable de l'entitat i ha manifestat que la seva intenció és posar el punt final al seu mandat quan acabi aquest darrer mandat, el 30 de juny de l'any 2024. Per a Biosca hauran estat divuit anys com a president de l'Atlètic, exactament la meitat que va ser en el càrrec Josep Marquès, trenta-sis.

Sota la direcció de Biosca, l'Atlètic ha aconseguit múltiples èxits esportius i socials. En aquest darrer mandat va iniciar el Pla Director de l'entitat, que ha contribuït a modernitzar-la i fer-la créixer de forma molt significativa en tots els àmbits.

Divendres a les vuit del vespre, Biosca realitzarà el seu primer parlament com a president electe. Serà en el marc de la festa de final de temporada, que se celebrarà sobre la gespa del camp de hockey de l'entitat. A causa de la covid-19, el club ha decidit anul·lar l'aperitiu posterior a l'acte de cloenda de la temporada.