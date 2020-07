Vicky Losada llueix la nova samarreta del Barça

Futbol

14.07.2020 | 19:10

La terrassenca Vicky Losada, capitana del primer equip femení del FC Barcelona, ja llueix la nova samarreta del club blaugrana per a la pròxima temporada. Una samarreta que recupera les ratlles verticals per substituir els quadres d'aquest darrer exercici. La internacional egarenca ha estat una de les cares que el Barça ha escollit per presentar el nou equipatge. Losada, amb les seves companyes, ha iniciat la preparació per a la Champions League femenina. El Barça jugarà els quarts de final de la competició el dia 21 d'agost contra l'Atlético de Madrid a San Mamés.