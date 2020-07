Mika Mármol signa la renovació amb el FC Barcelona

Futbol

11.07.2020 | 21:57

El jove defensa terrassenc Mika Mármol ha signat la seva renovació com a jugador del FC Barcelona, anunciada ja fa unes setmanes. El defensa egarenc seguirà vinculat al FC Barcelona fins el 30 de juny del 2023 i tindrà una clàusula de rescissió de 50 milions d'euros, mentre sigui jugador del filial, i de 150 milions d'euros si arriba al primer equip. L'acte de signatura s'ha fet a la llotja de l'Estadi Johan Cruyff amb la presència del directiu responsable del Barça B, Xavier Vilajoana, i del secretari tècnic del futbol professional, Eric Abidal.

Nascut a Terrassa fa 18 anys, Mika Mármol, va arribar al Barça el 2006 al prebenjamí i després de dues temporades al benjamí, va marxar en etapa aleví després que el club comuniqués que no comptava amb ell. Màrmol va continuar el seu camí al Jàbac i, posteriorment, a la Damm, amb qui va jugar quatre temporades, per després tornar al Jàbac. La seva progressió van cridar l'atenció del FC Barcelona, que el va tornar a fitxar en etapa juvenil el 2018. Aquesta temporada ha despuntat amb el juvenil "A" jugant 17 partits i fins i tot, ha debutat amb el Barça B de Garcia Pimienta, amb qui ha jugat dos partits. Mika Mármol és internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20 en els quals ha jugat 7 partits.

El futbolista egarenc s'ha mostrat feliç per aquesta renovació i per la seva presencia al "play off" d'ascenms a Segona "A" amb el filial barcelonista. "Estic molt feliç perquè faig un pas més sent jugador del Barça B". Espero fer un bon paper amb el Barça B i l'objectiu més important és centrar-nos en els Play-off i poder pujar a la Segona Divisió".