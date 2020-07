Domi només ha fet un gol amb el Terrassa FC. nebridi aróztegui Domi només ha fet un gol amb el Terrassa FC.

Domi deixa el Terrassa i no jugarà el "play off"

Josep Cadalso

10.07.2020 | 20:07

El davanter del Terrassa FC Domi Berlanga ha estat baixa en la primera plantilla del club egarenc. D'aquesta forma ja no participarà en el "play off" que comença el dia 19. Domi va arribar al Terrassa aquesta temporada procedent de l'Horta com a una de les principals apostes del club en l'aspecte ofensiu, però ha...