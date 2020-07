Suspès l'amistós del Terrassa FC contra el Numància "B"

Futbol. Tercera Divisió

10.07.2020 | 12:12

El partit amistós previst per dissabte entre el Terrassa FC i el Numància "B" a Saragossa ha estat suspès. El club egarenc ho ha comunicat aquest divendres, després que la Federació Aragonesa no hagi donat llum verda a la disputa de l'encontre. Malgrat que els dos clubs estaven d'acord, així com l'Atlético Escalerillas com a seu del partit en el seu camp, i s'havien fet els testos de control, finalment s'ha hagut de suspendre el partit per la negativa federativa. La plantilla egarenca farà demà un partit d'entrenament a porta tancada al Camp Olímpic, de la mateixa manera que ho va fer la setmana anterior.