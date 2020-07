L'esport local es prepara per afrontar la crisi

Entitats

Josep Cadalsdo

10.07.2020 | 10:29

L'esport terrassenc es prepara per sortir de la crisi del coronavirus amb els menys danys possibles, malgrat que l'afectació es preveu important. Així es va manifestar en el Consell Municipal de l'Esport celebrat dijous a les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa a Can Salas, sota la presidència del regidor de l'àrea, Miguel Ángel Moreno. "Les entitats locals han patit importants pèrdues tant pel que fa a ingressos econòmics com de socis", va manifestar. Moreno va dir que la voluntat de la regidoria és començar a aplicar algunes de les mesures recollides en el Pla Director de l'Esport per afrontar el moment actual, malgrat les limitacions econòmiques en la despesa municipal.

En aquest sentit, va reiterar la necessitat de seguir apostant per alguns dels grans projectes en cartera, com l'organització del Mundial femení de hockey de 2022 o la candidatura a Ciutat Europea de l'Esport de 2021. En el primer d'aquests assumptes, el regidor d'Esports va dir que calia mantenir el full de ruta encara que seria necessària una rebaixa dels costos, tant d'organització com d'inversió en la remodelació de les instal·lacions que acolliran el torneig, fonamentalment el Camp Olímpic.

L'Ajuntament també té previst treballar en campanyes de promoció de l'activitat física i de la feina de les entitats locals. "Cal que recuperem el que hem perdut i cal situar l'esport de la ciutat en el lloc que li correspon", va manifestar Moreno.