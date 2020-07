 L'Europa confia a trencar la ratxa

09.07.2020 | 04:00

L'Europa, rival del Terrassa en la primera ronda del "play off", és l'equip català que més vegades ha participat en la fase d'ascens, un total de deu. "Fa 26 anys que vam pujar per darrera vegada. És el moment de repetir. Crec que ha arribat la nostra hora", va manifestar el president del club barceloní, Víctor Martínez. "Serà una promoció atípica, però molt emocionant, única", va afegir el capità de l'Europa, Àlex Cano sobre aquest torneig exprés a disputar a Badalona. "L'emoció serà espectacular malgrat la manca d'espectadors. Penso que el guanyador es decidirà per petits detalls perquè els quatre equips ens coneixem molt."