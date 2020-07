El Les Fonts jugarà la pròxima temporada a Sant Llorenç

Futbol

09.07.2020 | 15:25

El primer equip de la UD Les Fonts jugarà els seus partits com a local la pròxima temporada a les instal·lacions del camp municipal de Sant Llorenç. Aquesta darrera campanya ho havia fet a Can Parellada. El Les Fonts ha ascendit a Tercera Catalana, categoria en la qual jugarà en el nou exercici. Sense terreny de joc al barri, ja fa uns anys que juga en diferents camps de la ciutat. Fins a final d'any no s'espera que estigui instal·lada la gespa artificial del nou camp de Les Fonts, equipament que compartirà amb el club Carboners de rugbi.