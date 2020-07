Jordi Ruiz participarà en una concentració de la selecció espanyola

Bàsquet en cadira de rodes

09.07.2020 | 12:01

El jugador terrassenc Jordi Ruiz és un dels divuit convocats per participar en una concentració de la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes que tindrà lloc a la població madrilenya de Valdemoro del 20 al 23 de juliol. És la primera que porta a terme la selecció estatal en el darrer any i l'inici de la preparació per als Jocs Paralímpics de Tòquio de 2021. La pandèmia del coronavirus va obligar a suspendre la lliga espanyola, les competicions internacionals i les concentracions previstes de la selecció.

Espanya es va guanyar la plaça paralímpica després d'obtenir la medalla de plata en el darrer Europeu. Jordi Ruiz va ser un dels components de l'equip subcampió continental. El jugador egarenc milita a l'equip italià del Santo Stefano, amb qui abans de la suspensió del campionat signava unes mitjanes de 23,3 punts i 6,4 assistències. Després de dos mesos confinat a Porto Potenza Picena, va tornar a Terrassa a finals de maig on ha seguit entrenant de forma individual.