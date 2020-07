La Federació Catalana avança les aportacions als clubs femenins de categoria nacional

Futbol

09.07.2020 | 15:44

La Federació Catalana de Futbol avançarà el 75% de l'import de la contribució solidària provinent del decret dels drets audiovisuals als clubs de futbol femení i futbol sala en categoria nacional, entre els quals es troba el Terrassa FC amb el primer equip femení a Primera Nacional. L'acord, aprovat en la reunió de la junta directiva corresponent al mes de juliol, activa l'abonament de 334.500 euros a un total de 64 clubs d'arreu del territori català, amb equip a la Primera Divisió Nacional Femenina en futbol, o a la Segona Nacional 'B', Tercera Nacional, Juvenil Nacional, Primera Nacional Femenina i Segona Nacional Femenina en futbol sala.

Tot i no haver rebut íntegrament la quantitat procedent de Federació Espanyola, la Catalana anticipa el pagament de la subvenció com a mesura de suport i d'ajuda als clubs en el context actual, atenent a les seves necessitats econòmiques a causa de la difícil situació produïda per la Covid-19.