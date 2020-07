Un veterà del "play off" 

Josep Cadalso

07.07.2020 | 19:58

Si hi ha un element comú en les tres promocions que ha disputat el Terrassa FC en els darrers anys, aquest és la presència a la porteria de Jose Ortega. L'actual capità del Terrassa FC és l'únic jugador que ha participat en els tres "play off" anteriors i, previsiblement, serà qui ho faci també en el d'aquesta temporada. Fins ara ha viscut tres decepcions majúscules, totes de distinta lectura. I ara confia a canviar la sort i inscriure la ciutat de Badalona en els recintes per a la memòria de l'afició egarenca amb un ascens en una fase atípica amb els quatre primers classificats del grup català de Tercera Divisió.

"Sempre tens l'esperança que l'any de l'ascens sigui el que tens proper", diu el porter del Terrassa. "Cada vegada que t'eliminen d'un "play off" suposa una decepció, perquè perdre tot un any de treball en el darrer moment és molt dolorós. Però, a la vegada, també és una motivació per assolir la meta."

La promoció d'aquest any és diferent de totes les altres. Es juga en una seu única, contra rivals catalans, en eliminatòries a partit únic, sense públic i la plaça d'ascens està entre quatre equips, a dos partits de distància. "El que ens trobarem no té res a veure amb els anys anteriors, és molt diferent", diu Ortega. "Venim d'una aturada molt llarga i l'escenari que se'ns presenta és únic. Conèixer als rivals és l'únic avantatge. El camí és més curt, però no és més fàcil. Penso que els quatre equips que juguem la promoció som molt competitius i estem en condicions de guanyar-la. Estic segur que si la Lliga hagués arribat al final, els quatre primers haurien sigut aquests quatre encara que no sé en quin ordre."

La plantilla manté el seu pla de treball que l'ha de conduir al primer partit contra l'Europa del dia 19. "Sabem que físicament cal arribar en les millors condicions", comenta Ortega en relació amb els aspectes que marcaran la promoció. "Però saber gestionar emocionalment la situació serà molt important. Els equips que pugen en un "play off" són els que gestionen millor els moments decisius dels partits. Un detall marca una eliminatòria."

sense públic

En aquest sentit, admet que jugar amb la graderia buida serà un aspecte que caldrà preparar. "Serà una situació estranya i serà més complex concentrar-se. Un "play off" és un moment únic, diferent. Però sense gent al camp cal estar més preparat."

Després d'una dècada a Tercera Divisió, l'ascens es presenta com a una necessitat per al futur del Terrassa. "El club necessita pujar sí o sí", admet el capità del primer equip. "Fa molts anys que sóc a la casa i sé el que significa pujar per la ciutat, pels nostres seguidors i per la gent que dirigeix el club. És un premi que ens mereixem tots."

Ortega va viure la decepció de Linares el 2014; també la de 2017 contra l'Ontinyent; i sobretot, la dolorosa eliminació a Compostela, on el Terrassa va caure per 3 a 0 després d'un 2 a 0 a l'anada de la segona eliminatòria. "Aquell any és el que més a prop m'he vist de pujar. Aquell partit ens va fer molt mal. Només ens quedava la final i estic segur que si eliminem el Compostela hauríem pujat" .